【短期集中連載】若かりし角田裕毅の素顔01（全5回）後編「2017年〜2018年：渡欧前夜」◆角田裕毅の素顔01前編＞＞「中嶋悟がホンダに推薦したらダントツに速かった」角田裕樹はどのようにチャンスをつかみ、世界への扉を開けたのか。インタビュー01前編では、ホンダのF1マネージングディレクターを務めていた山本雅史に、2016年のSRS-F（鈴鹿レーシングスクール・フォーミュラ）時代から2017年のFIA F4時代にかけてのエピソー