【短期集中連載】若かりし角田裕毅の素顔01（全5回）前編「2017年〜2018年：渡欧前夜」F1ドライバー角田裕毅は、どのようにして形づくられていったのか。入門フォーミュラのFIA F4を制すると同時にヨーロッパへと飛び出した角田裕毅は、FIA F3、FIA F2とステップアップして、一気にF1へと駆け上がった。デビューシーズンは順風満帆の開幕戦の直後から大きな挫折と不振を味わいながら、最終戦で4位入賞を果たした。そうやって