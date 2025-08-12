きょうも前線の影響で広い範囲で雨となり、日本海側では大雨となる所があるでしょう。この時間の雨雲の様子です。日本海側を中心に広い範囲で雨が降り、雨の降り方が強まっている地域もあります。雨雲の予想です。日中は石川県や新潟県を中心に活発な雨雲が流れ込むでしょう。北陸では、あすにかけて土砂災害に厳重に警戒してください。全国のきょうの天気です。九州から東北は雨が降るでしょう。特に日本海側の地域では、雷を伴っ