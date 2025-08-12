「香りでも肌でも癒されたい」「ボディケアにご褒美感が欲しい」──そんな声に応えるように、「ダヴ」から人気のクリーミースクラブと合わせて使える新作ボディウォッシュが登場！2025年8月6日（水）からAmazonにて先行予約、9月22日（月）から全国発売される「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」は、濃密泡と贅沢な香りに包まれる2ステップケアで、気分までうるおう毎日を叶えます。 選べる香りと濃密泡で、肌も心も