８月５日から８月１０日までの６連戦を４勝２敗で終え、６カード連続での勝ち越しに成功した阪神タイガース。１１日に行われる予定だった広島との試合は雨で中止になったものの、２位の巨人が中日に敗れたため優勝へのマジックは１つ減り２８となりました（８月１１日現在）。今回は、３８試合連続無失点中（８月１１日現在）の石井大智投手 (２８)に注目。ドラフトでは１２球団で一番最後に指名された過去を持つ石井投手の好調