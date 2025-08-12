ゆっくりお茶をしようと一人でファミレスや喫茶店に入ったら、店内はガラガラ。自分の好きな席に座れてラッキーと思ったのも束の間、隣に人が座ったら……。みなさんはどのように感じますか？ママスタコミュニティにあるママからこんな投稿が寄せられました。『ファミレスとかで席がたくさん空いているのに真横に座ってくるのはなんで？昨日も子どもを習い事に送迎後、一人でお茶をしていたら席がガラガラなのに二人組が真横に