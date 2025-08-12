新潟県では、１２日夜のはじめ頃まで土砂災害に厳重に警戒してください。また、１３日明け方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。午前１０時現在、村上市と佐渡市に土砂災害警戒情報が継続されています。新潟地方気象台の発表によりますと県内は、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。こ