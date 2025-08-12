80年代後半に爆発的なヒット商品となった「ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ」の40周年記念商品として、ビックリマン史上初となる「ご当地」をテーマにした、「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」が発売。ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞悪魔VS天使シリーズ40周年を迎えたビックリマンチョコのアニバーサリー企画として発売される本商品