ボートレース徳山の「黒神杯争奪戦」は１１日、予選２日目が行われた。森野正弘（４０＝山口）は大外枠の２日目５Ｒで４カド進入から、まくり差して１着。後半ドリーム戦２ｎｄは５コースからブイ際を差して３着を確保した。強力１５号機は「直線を求めてペラを叩いた。まだちょっと重さはあるけど、伸びは若干いい。エンジンにパワーあるけど、まだ持て余している」とまずまずの感触で上積みの余地も十分ある。２０２６年