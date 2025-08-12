「全国高校野球選手権・２回戦、山梨学院６−２聖光学院」（１２日、甲子園球場）山梨学院が終盤に得点を重ねて春夏連続初戦突破。夏の甲子園では２０１６年以来、９年ぶりの勝利で、初の３回戦に進んだ（その間、２３年センバツ優勝など春は１０勝）。打線は六回、四球と相手の三ゴロ野選で１死一、二塁とすると田村の左前タイムリーで１点を先制した。１−１の七回２死一、二塁では萬場が左前へ勝ち越しタイムリーを放った