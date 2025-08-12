「全国高校野球選手権・２回戦、山梨学院６−２聖光学院」（１２日、甲子園球場）聖光学院は終盤に力尽き、春夏連続初戦突破、２０２３年以来の夏甲子園勝利はならなかった。打線は六回まで相手先発・菰田に抑えられた。１点を先制された直後の七回に先頭の竹内が右前に落ちる初安打。１死三塁で鈴木が左前に同点タイムリーを放った。先発の大嶋は安打を許しても粘りの投球。六回に１点を先制されると、その後も追加点を奪