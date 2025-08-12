艦載機を搭載して米海軍横須賀基地に入港する英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」＝１２日午前８時５分ごろ、横須賀市英海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が１２日午前、米海軍横須賀基地（横須賀市）に入港した。同艦を旗艦とする英空母打撃群の来日は、２０２１年９月の「クイーン・エリザベス」以来２度目。ウェールズは８カ月にわたる同盟国との合同演習のため、今年４月下旬に英南部ポーツマスを出港。同打撃群