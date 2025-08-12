☆広島―阪神（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、阪神＝大竹１１日は雨天中止となったカード。１２日も同カードが行われる。ここまでリーグ最多の１２７安打を放つのが阪神の近本。あと３本で１３０安打となるが、到達すれば新人から７年連続での１３０安打以上となる。近本の年度別安打数は以下の通り。年安打数（リーグ順位）１９１５９（５位）２０１３９（３位）２１１７８（１位）２２１５４（６位）