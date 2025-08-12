教育熱心な親や教師などが、過度な期待を子供に負わせ、思うように結果が伴わないと叱責（しっせき）や暴行を振るうーー。近年では、エスカレートした躾（しつけ）を、教育虐待と呼ぶようになった。 幼少期から親の機嫌をうかがい、断続的に心身の苦痛を強いられた児童は、発達過程で弊害が生まれる懸念が指摘される。対人関係の構築に支障をきたしたり、精神的なトラウマを負ったり、自己肯定感が低くなった