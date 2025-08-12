雪印メグミルクは、バター製造開始から100周年の節目に新商品「The 発酵BUTTER」を今年9月1日に東日本限定で発売する。これに先立ち、8月7日には新商品発表会と先行試食会「"毎日の朝食が待ち遠しくなる"「The 発酵BUTTER」で味わうTheパン朝食体験」を開催した。同イベントにはパンコーディネーター/パンシェルジュのパン野ゆり氏と、バターマニアの長尾絢乃氏が登場。「パンとバターの専門家が実践する"充実した朝時間の過ごし方