聖光学院戦に先発した山梨学院・菰田＝甲子園全国高校野球選手権大会第7日は12日、甲子園球場で行われ、山梨学院が今春の選抜大会8強の聖光学院（福島）を6―2で破り、初の3回戦進出を果たした。山梨学院は菰田が七回途中まで被安打2と好投。八回に突き放した。第2試合は岡山学芸館と松商学園（長野）が対戦。