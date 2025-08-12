お手軽な食材で食欲倍増な料理があれば、家族みんなも大喜び。そこでオススメなのが、揚げない「鶏むね肉の磯辺焼き」！フライパンでサッと作れるので、暑い日にも嬉しいレシピです。 揚げない「鶏むね肉の磯辺焼き」フライパンで揚げ焼き １.そぎ切りした鶏肉に、薄力粉や青海苔などを絡めて…。 ２.両面をこんがりと揚げ焼きするだけで完成です！とっても簡単に用意できるんですね。 実際に試した人も絶賛 「ジュ