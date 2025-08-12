スタニングルアーは7月30日、ワコールが展開するワコール プレミアムとの協業ラインとなる「NUE（ヌアー）」から、「バンドゥブラ」と「コルセットビスチェ」を発売しました。■バンドゥタイプのブラ＆単体でも着用できるコルセットビスチェが登場「バンドゥブラ」（7,700円）は、ベア天竺を使用したバンドゥタイプのブラジャーです。左サイドのホックやボーンでボディラインを整え、快適な安定感と美しいバックスタイルを両立しま