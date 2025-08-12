新電元工業は急伸。前週末８日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１０８３億円から１１００億円（前期比３．９％増）へ、営業利益を２４億円から３３億円（前期１億２８００万円）へ上方修正すると発表。これを好感した買いが入っている。 一部需要の前倒しをした上期の状況などを踏まえて見直した。なお、会社側では米関税政策について上期に大きな影響なく推移しており、下期に関しても影響は大きく受