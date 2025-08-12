多くの人が転職に期待することの一つに“年収アップ”があります。ただ、全ての人が転職で年収を上げられるわけではありません。転職で年収が上がる人とそうでない人、違いはどんなところにあるのでしょうか。（アサイン瓜生遼馬）転職で年収が上がる人はどんな人なのか？「年収を上げたい」という転職理由は、いつの時代も根強く存在しています。実際に、私が転職希望者とお会いする中でも、「今より条件の良い会社に行きたい