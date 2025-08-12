児玉化学工業に物色人気が集中、１００円高はストップ高となる６９１円でカイ気配に張り付いている。住宅や自動車向けを主力とする樹脂加工メーカーで、自動車やトラックの内外装部品などニーズに対応したＯＥＭメーカーとして実績が高い。業績は抜群の変化率で、前週末８日に開示した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算は経営統合効果もあってトップラインが前年同期比５．２倍