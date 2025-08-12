中国メディアの環球時報は6日、「中国の若手社会人が海外旅行を再定義する」とする米トラベル・アンド・ツアー・ワールドの記事を紹介した。記事はまず、中国各地の都市部では、特に20〜30代の若い社会人の間で、頻繁に、かつテンポよく海外旅行をする傾向が顕著になっていて、彼らは従来の長期休暇を諦め、金曜日の夜に出発して月曜日の朝に帰国し、そのまま仕事に向かうような国境を越えた小旅行を選んでいると伝えた。記事によ