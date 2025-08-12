主力流出は中堅クラブの宿命である。昨季からブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は、ビッグクラブにキープレーヤーを引き抜かれることを恐れていないようだ。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。今夏も例外なく、重要な役割を担っていたジョアン・ペドロ（→チェルシー）や、ペルビス・エストゥピニャン（→ミラン）が退団。また、カルロス・バレバは、マンチェスター・ユナイテッドからの関心が報じられて