午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８８４、値下がり銘柄数は６７５、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位には鉱業、銀行、非鉄金属、証券・商品など。値下がりで目立つのはその他製品、陸運、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS