8月も中盤に差し掛かり、お盆の休暇を迎える企業も多いことでしょう。長期休暇の前後で、リーダーはどんなことに気を付けるべきなのでしょうか。部下につい言いがちな“NGフレーズ”とは。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）長期休暇を「仕事の中断」ではなく「成長のための時間」にするには？8月、夏本番を迎えると、多くの企業ではお盆の長期休暇に入ります。このタイミングは心身のリフレッシュに最適な一方で、休みの前後