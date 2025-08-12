アンビスホールディングスはストップ高カイ気配。前週末８日取引終了後、診療報酬の不正請求問題を巡り、社外の独立した専門家で構成する特別調査委員会から報告書を受領したと発表した。調査の結果、「一部報道にあるような組織的な不正および不正請求の実態がないことが事実認定された」という。業績への影響額は「６３００万円あまり」とわずかなことから過年度の有価証券報告書などの訂正は行わず、２５年９月期第２四