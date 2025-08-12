１１日放送のＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」では、夏の甲子園で広陵高校が出場辞退について特集した。番組では、部内の暴力事案に端を発した問題で２回戦への出場を辞退した広陵高校について取り上げた。前日１０日に同校の校長が会見し、生徒への誹謗中傷やつきまとい、寮への爆破予告などがあり、生徒や関係者の安全を守るためにも「苦渋の決断」と説明していることも伝えた。大会途中で出場辞退となったことについて、小川彩佳