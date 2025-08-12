セブン＆アイ・ホールディングスは8月6日、「事業変革を含む戦略と実行に関する説明会」として記者会見を開き、2030年度までの中期成長戦略を発表した。国内コンビニエンスストア事業で長年業界トップを走り続ける同社は、近年の競争激化や顧客ニーズの変化に伴い、強い危機感を抱いている。今回の変革は、創業者精神の再確認を出発点に新たな挑戦へと踏み出す決意表明と言える。2030年度までに国内コンビニ約1000店舗の純増と、既