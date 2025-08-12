１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、初めて登美子（松嶋菜々子）の自宅が映され、ネットもその広さに驚きの声が上がった。この日の「あんぱん」では、のぶ（今田美桜）が鉄子（戸田恵子）から「ここにいてもあなたが探しているものは見つからない」とクビを言い渡されてしまう。クビになったことを嵩に言えないのぶは、嵩が百貨店を辞める時に揉めた登美子に「謝りに行く」という言い訳を作って登美子