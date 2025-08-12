テーブルマークは各地域で長く愛されているうどん・ラーメンの味わいを簡便な冷凍具付麺で商品化、福岡発で麺がやわらかい「肉ごぼう天うどん」、川崎のソウルフード「元祖ニュータンタンメン本舗監修 タンタンメン」などを9月に発売する。各家庭では物価高の長期化で節約疲れによるメニューのマンネリ化が起きているという。手軽な冷凍麺で食卓を豊かにするべく話題性のあるメニューやクセになる味わいで需要を喚起する。夏の冷凍