マサル [東証Ｓ] が8月12日午前(10:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比82.0％増の3億6400万円に拡大し、通期計画の4億5000万円に対する進捗率は80.9％に達し、5年平均の49.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比61.1％減の8600万円に大きく落ち込む計算になる。