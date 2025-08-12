第107回全国高校野球選手権11日に行われた第107回全国高校野球選手権（甲子園）で、豊橋中央（愛知）は日大三（西東京）と対戦。2-3で敗れたが、好勝負でファンを沸かせた。注目されたのが、アントニオ猪木さんを彷彿とさせる表情も作った先発・高橋大喜地（だいきち）投手（3年）。さらに、スタンドの応援もネット上で話題になった。豊橋中央のエース・高橋は5回2死一、二塁のピンチで、闘志十分にアゴを突き出し、打者と対峙