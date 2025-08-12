夏休みも後半に近づくと、親子の間で「宿題やった？」バトルが勃発します。この時の声かけ例が、ビジネスにも使えそうです（写真：kapinon / PIXTA）「まだ宿題やってないの？」毎年この時期になると、全国の保護者から同じ叫び声が聞こえてくる。子どもは「まだ大丈夫」と涼しい顔。親は焦り、イライラが募る。結局、夏休み最後の数日で家族総出の宿題大会が始まる。この繰り返しだ。なぜ同じやりとりを繰り返すのか？ それは、子