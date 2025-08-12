さっとコーデを決めたい忙しい日は、一枚でサマになるアイテムが頼りになります。そこで今回は、40・50代におすすめしたい、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、上品なスカートをピックアップ。サッと穿くだけできれいめコーデに導いてくれる優秀アイテムをレポートします。 プリーツ × 花柄デザインはコーデの主役にぴったり 【GLACIER