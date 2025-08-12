中国は１２日、７月にスウェーデンのストックホルムで行った閣僚級協議で合意した、米中両国の追加関税発動の停止期間を、９０日間延長するとの共同声明を明らかにした。国営新華社通信が報じた。延長のほか、関税以外の中国側の報復措置の一時停止か廃止も改めて盛り込まれた。５月の閣僚級協議で合意された一時停止の期限は、１２日に迫っていた。