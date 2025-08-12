シンシナティ・オープン3回戦でマディソン・キーズと対戦する伊藤あおい＝11日、シンシナティ（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）テニスのシンシナティ・オープンは11日、シンシナティで行われ、女子シングルス3回戦で伊藤あおい（SBCメディカルグループ）はマディソン・キーズ（米国）に4―6、0―6で敗れた。