7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、11月14日〜12月2日に東京グローブ座にて上演される舞台『すべての幸運を手にした男』で初単独主演を務めることが決定した。【写真】ぎゅっと集まりキュートな笑顔をみせるTravis Japan『すべての幸運を手にした男（The Man Who Had All the Luck）』は、世界を代表する劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、1944年ニューヨークにて世界初演、以降何度も上演されているアーサー・ミ