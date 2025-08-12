俳優の福本莉子、なにわ男子の高橋恭平によって実写ドラマ化される『ストロボ・エッジ』（今秋WOWOWにて配信）。12日発売の『別冊マーガレット』9月号（集英社）は今作が連載されていたことから、原作の咲坂伊緒氏のコメントに加え、主人公の木下仁菜子役をつとめる福本、一ノ瀬蓮役をつとめる高橋のキャストコメントも掲載している。【動画】高橋恭平＆福本莉子で『ストロボ・エッジ』実写ドラマ化咲坂「2023年のドラマ『アオ