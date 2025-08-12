12日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、23日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2025」の出演アーティストが発表された。【写真たくさん】豪華メンバーで大盛況！昨年の『LOVE IT! ROCK』の模様この日は、おだみょんに続くラヴィットアーティストとして、佐久間大介プロデュースの「湘南乃ビリッ！」の参戦が決定。OGI（赤荻歩）、KYON（きょん）、INA（稲田