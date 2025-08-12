◆テニス▽シンシナティ・オープン（１１日、米オハイオ州シンシナティ）女子シングルス３回戦が行われ、世界ランキング９４位の伊藤あおい（ＳＢＣメディカルグループ）は、今年の全豪優勝で同６位のマディソン・キーズ（米国）に４−６、０−６のストレート負けを喫した。伊藤は２回戦で、２０２１年全仏準Ｖで、同３３位、ロシア出身のアナスタシア・パブリュチェンコワを下していた。伊藤の次戦は、１８日から始まる４大大