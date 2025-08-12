◆プロアマ交流戦巨人３軍―日大（１２日・ジャイアンツ球場）巨人は１２日、３軍プロアマ交流戦・日大戦のスタメンを発表した。右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折で離脱していた浅野翔吾外野手が「１番・右翼」で、約２か月ぶりに実戦復帰する。先発は４年目の育成・花田侑樹投手。坂本達也捕手とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り１番・右翼浅野２番・左翼大城元３番・三塁平山４番・一塁竹下５番・