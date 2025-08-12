警察車両の赤色灯11日午後10時5分ごろ、福島県郡山市大町の県道で、通行していた男性から「人が倒れている」と110番があった。郡山署によると、同市の教員菅沼隆さん（59）が倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。署は現場の状況や防犯カメラの映像から、ひき逃げ事件とみて捜査している。署によると、現場は片側4車線。