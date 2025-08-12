【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は１０日、パレスチナ自治区ガザ北部のガザ市にあるシファ病院付近をドローン（無人機）で攻撃した。中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、同局の記者ら５人を含む計７人が殺害された。同局によると、死亡した記者らは、ガザの惨状を頻繁にリポートしてきた記者アナス・シャリフ氏（２８）やカメラマンで、病院の前に設置していたテントが攻撃を受けた。イスラエル軍は１０日、