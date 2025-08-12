上げ幅が一時800円を超え、4万2600円台を付けた日経平均株価を示すモニター。取引時間中として史上最高値を更新した＝12日午前、東京都港区の外為どっとコム連休明け12日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、取引時間中として史上最高値を約1年1カ月ぶりに更新した。前週末終値からの上げ幅は一時1000円を超え、4万2800円台に乗せた。米関税政策への懸念が後退したことや、株価水準が高い半導体関連銘柄が値を