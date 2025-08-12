Dream Ami（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを公開した。【写真】かわいくてセクシー！水着姿を披露したDream Ami「海の家で食べるラーメンとチャーハンが好きすぎる▼（ハート）」との文言とともに、水着姿での様子を公開。ファンからは「水着めっちゃかわいい」「ビキニがとっても似合う！」「セクシー！」などといった感想が相次いで寄せられている。Dream Amiは2020年2月、建築家・半田悠人氏と