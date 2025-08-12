「全国高校野球選手権・２回戦、聖光学院−山梨学院」（１２日、甲子園球場）山梨学院の先発で身長１９４センチの大型２年生右腕・菰田が七回先頭に初安打を浴び、無安打投球が止まった山梨学院が六回に１点を先制した直後。聖光学院の先頭・竹内の打球は二塁手の頭上を越えて落ちる右前打となった。次打者への初球は変化球が高めに大きくすっぽ抜ける暴投となり、菰田も苦笑い。石沢の二ゴロで１死三塁となり、鈴木の左前