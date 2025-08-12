中国北西部の甘粛省蘭州市楡中県などでは8月7日から続く豪雨で山津波が発生し、楡中県の485世帯、2002人が被災しました。現地では現在までに累計1万160人が避難しています。避難住民のより良い生活を確保するため、現地では避難場所の管理サービスを細分化し、重点的な支援が必要な人々に対して「1対1」の支援体制を確保するとともに、心理的ケアも行っています。楡中県南坡湾村の責任者によると、同村には社会の各界から寄贈され