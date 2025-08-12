J1アビスパ福岡は12日、FW前田一翔（19）がJ2富山に期限付き移籍すると発表した。前田はアビスパU―18（18歳以下）に在籍中の2023年に2種登録され、同年のYBCルヴァン・カップで当時のクラブの公式戦最年少出場（16歳9カ月10日）を記録。今季は正式にトップチームの一員となった。5月21日はYBCルヴァン・カップ富山戦にスタメン起用され、PKでプロ初得点を決め、同24日のC大阪戦でJ1リーグ戦初出場を果たした。今季の公式戦出