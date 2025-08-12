PICK UP PRESSは、デジタルコミック『それでも地球は回る 1』(著：アザミン)を主要電子書籍サイトにて配信開始した。■『それでも地球は回る 1』著者名：アザミン価格：330円(本体価格：300円)配信書店：kindle / コミックシーモア / ピッコマ / LINEマンガ / ebookjapan【作品紹介】理論と実験で、世界をひっくり返せ。地動説を支持し、異端として火刑に処された男・ブルーノ。だが彼の思念は、時を超えて若きガリレオの前に現れ