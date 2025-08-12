帝国データバンクは8月4日、「『製茶業』の倒産・休廃業解散動向(2025年1-7 月)の結果を発表した。調査は、同社保有の企業データベース等を基に集計している。集計期間は2000年1月1日〜2025年7月31日。製茶業の倒産・休廃業解散件数推移2025年1-7月に発生した「製茶業」の倒産(負債1000万円以上、法的整理)、休廃業・解散(以下「廃業」)は累計11件(廃業10件、倒産1件)で、通年では前年の10件を上回り過去最多を更新する見通し。製